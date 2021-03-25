Муравейник, пшено и "Великий Воин"

О защите дома от муравьёв, тараканов, клопов и блох.





К сожалению, польза от симбиоза с муравьями обесценивается, когда они заселяют наш дом или квартиру. Таких муравьёв несколько видов: одни «точат» дерево, другие устраиваются в крупяных и других запасах еды. В таком соседстве кроется немалая опасность.









Муравьиные пути-дороги





Давно подмечено, что некоторые вещества и запахи отпугивают незваных гостей. Муравьи, например, не переносят ароматы куркумы, корицы, молотого перца, детской присыпки с тальком, вазелина, стирального порошка. Если «построить», насыпать или провести (вазелином, эфирным маслом из цитрусовых) защитные полоски-барьеры шириной около 5-6 мм, насекомые не зайдут в дом или квартиру от соседей.







Старый чугунок был клумбой для петуний. И одновременно - муравейником.











В качестве средств борьбы с домашними муравьями готовят приманки и ловушки с борной кислотой. В саду рассыпают пшено на муравейник, чтобы его «работники» перепутали крупу со своей яйцекладкой и стали в смятении перемещать их в другое, безопасное место.







Тяжёлая артиллерия

Способ с пшеном автору статьи показался интересным и был испытан на практике. К сожалению, муравьи оказались умнее и покидать насиженное место в саду отказались. Пришлось подключать тяжёлую артиллерию – специальные вещества, созданные для борьбы с муравьями и тараканами. С ними осечки практически не бывает, если они выбраны правильно.















Такие препараты обычно продаются в форме аэрозолей, гелей, порошков, мелков и карандашей. Важно, чтобы они были безопасны в отношении людей и домашних питомцев. Работать с ними необходимо в защитных перчатках, очках и респираторах (при взаимодействии с аэрозолями).





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«Великий Воин гель» против домовых и садовых муравьёв





«Великий Воин гель» против домовых и садовых муравьёв, который в короткий срок уничтожает всю колонию, включая «царицу».

Очень популярен, который в короткий срок уничтожает всю колонию, включая «царицу».









Весной на даче можно обнаружить много новых муравейников...







«Великий Воин гель» против тараканов и домашних муравьёв. Он содержит хлорпирифос и диазинон, усиливающие действие друг друга. Благодаря этим веществам уже через 2–3 дня тараканьи полчища полностью истребляются. Гель привлекает насекомых своим запахом и вкусом. Даже один «усатый», съевший его, передаёт «по цепочке» смертельную дозу яда своим сородичам. Есть ещё разновидность -. Он содержит хлорпирифос и диазинон, усиливающие действие друг друга. Благодаря этим веществам уже через 2–3 дня тараканьи полчища полностью истребляются. Гель привлекает насекомых своим запахом и вкусом. Даже один «усатый», съевший его, передаёт «по цепочке» смертельную дозу яда своим сородичам.





Состав «Воина» долго не портится и не высыхает, а самое главное, не имеет неприятного запаха и не выделяет в воздух вредных веществ. Это важно, если в доме есть люди, страдающие аллергией или астмой.





«Великий Воин гель» против тараканов и домашних муравьёв.





Пользоваться средством просто: нужно нанести его пунктиром вдоль плинтусов, в щели и другие отверстия, в которых могут укрываться тараканы. А ещё лучше на картонные подложки, которые надо расставить в местах обитания, скопления или передвижения тараканов. Расфасовка препарата в тубы с длинным «носиком» ёмкостью 30 и 80 г, а также шприц-дозатор (45 г) позволяют максимально удобно, не соприкасаясь с содержимым, безопасно для себя извлекать необходимое количество. Средство экономично: например, шприц-дозатор рассчитан на обработку площади в 40-60 м².





В случае с домовыми муравьями гель распределяется пунктиром с интервалом 2-6 см в местах их передвижения («дорожек»). В саду обработку лучше провести по периметру дома внутри и снаружи. Обычно гибель муравьев наступает через 1 сутки, а тараканов - на 2 сутки. При появлении насекомых проведите повторную обработку, но не ранее, чем через 3 недели. Препарат сохраняет своё действие в течение 1,5–2 месяцев.

Лак, ловушка и сироп

«Великий воин» на этот случай предлагает специальную

Как быть, если муравьи атаковали садовую территорию – устроили свои муравейники прямо на грядках? Серияна этот случай предлагает специальную диск-ловушку . Она вмещает большой запас приманки, которая защищена от солнца и дождя. Из тубы выдавливается необходимое количество геля и закрывается крышкой.





Предмет размещается рядом с муравейником на ровной уплотнённой почве или невысокой траве, фиксируется с помощью штырьков или скоб. Один раз в 10-15 дней содержимое ловушки проверяется и при необходимости пополняется. Поливая растения, будьте аккуратны, не заливайте ловушку. Это средство помогает избавиться от муравьёв за 2-3 дня, сам диск – многоразовый, прослужит долго.







«Великий воин лак»





«Великий воин лак» - ещё один вариант для борьбы с нашествием всех видов садовых и домовых муравьёв. С помощью инсектицидного лака можно нанести защитные полосы в местах муравьиных «дорожек». Пересекая эти линии, насекомые получают смертельную дозу вещества, вызывающего у них паралич. Средство эффективно также против тараканов, клопов, блох, имаго мух и комаров. - ещё один вариант для борьбы с нашествием всех видов садовых и домовых муравьёв. С помощью инсектицидного лака можно нанести защитные полосы в местах муравьиных «дорожек». Пересекая эти линии, насекомые получают смертельную дозу вещества, вызывающего у них паралич. Средство эффективно также против тараканов, клопов, блох, имаго мух и комаров.





Лак при использовании образует прозрачную плёнку, быстро высыхает и не выделяет в воздух пылевидных вредных частиц. При этом сохраняет своё действие в течение 1,5–2 месяцев. Затем солнечный свет, кислород воздуха и влага разлагают основной ингредиент (циперметрин) на нейтральные вещества.





Неугомонные трудяги из муравейников заползают на нижние этажи домов и дачных домиков: здесь инсектицид необходим для обработки стыков в полах по периметру помещения и лестниц, а также для защитных «дорожек» снаружи постройки. На заметку: кора деревьев – не место для нанесения средства, которое для живого растения токсично.





Лак останавливает и «тараканьи бега». Обработайте препаратом щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, места около труб водопроводной и канализационной систем, периметр дверных коробок, мебель с задней стороны. Особое внимание уделите стыкам деталей в кроватях и диванах, где могут располагаться, кроме тараканов, «гнёзда» постельных клопов. От мух и комаров проведите полоски лаком там, где они любят «кучковаться» (на оконных рамах и стёклах).







«Великий воин» для борьбы с муравьями имеет ещё две разновидности: гранулы и сироп. Обе приманки созданы с учётом вкусовых предпочтений насекомых.







Гранулы - самое удобное, по мнению автора, средство от муравьев.







Гранулами пользоваться очень просто и быстро. Стоит только насыпать их на муравейники, места скопления муравьёв и «тропинки»: непрошенные гости поспешат ретироваться. Важно при этом помнить, что землю, где растут сельскохозяйственные культуры, обрабатывать токсином нельзя.





В помещениях гранулы раскладываются на подложках в местах обитания насекомых, при этом не надо забывать про ванны, душевые и санузлы. Гранулы при необходимости можно смачивать водой до консистенции пасты и наносить её полосками на путях передвижения муравьиных колонн. В саду препарат удобнее использовать в виде гранул, например, насыпать в щели между плитками. Товар предлагается расфасованным в пакеты по 30 и 50 г, а также банки-дозаторы весом 150 и 270 г.







«Великий воин гранулы» в большой банке 270 г





«Великий воин инсектицидный сироп» собирает их вокруг себя, как варенье. Его активное вещество – бура, малоопасная для человека, рыжих и чёрных садовых муравьёв истребляет начисто. Ёмкости с этим «лакомством» для назойливых насекомых можно располагать рядом с овощными и плодовыми растениями: средство не накапливается в почве и не вызывает её загрязнения. В помещениях сироп наливается в полиэтиленовые крышки по 10-20 мл и помещается в места скопления насекомых. Действие препарата длится на протяжении 1,5 месяцев. Муравьи любят сладкое:собирает их вокруг себя, как варенье. Его активное вещество – бура, малоопасная для человека, рыжих и чёрных садовых муравьёв истребляет начисто. Ёмкости с этим «лакомством» для назойливых насекомых можно располагать рядом с овощными и плодовыми растениями: средство не накапливается в почве и не вызывает её загрязнения. В помещениях сироп наливается в полиэтиленовые крышки по 10-20 мл и помещается в места скопления насекомых. Действие препарата длится на протяжении 1,5 месяцев.





Ёмкости с сиропом можно размещать рядом с муравейником, в парниках, теплицах, а также около стволов плодовых деревьев по пути передвижения муравьёв. Приманку следует защитить от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.









Какую пользу приносят муравьи, известно со школьной скамьи. Построенные насекомыми муравейники помогают ориентироваться в лесу, если мы заблудились. Санитары леса поедают вредных насекомых, спасая дубравы от гусениц, слизней и червей, разносят семена растений. Когда муравьи строят свои дома, они прокладывают подземные ходы, рыхлят и обогащают почву магнием, фосфором, азотом и калием. Тем самым способствуют образованию плодородного слоя почвы, ускоряя процессы «перепревания» древесины, веток, травы и листьев.Муравьи могут стать также причиной неисправности электроприборов и короткого замыкания в электрических сетях, устраивая в них гнёзда. Их укусы вызывают боль и аллергические реакции. Муравьи способны переносить яйца глистов и распространять инфекции тяжёлых заболеваний: дизентерии, брюшного тифа, холеры, чумы собак…От гнезда до источника пищи муравьи всегда ходят одной и той же дорогой. Попробуйте обработать эти тропинки пахучими веществами. Муравьи не любят «амбре» уксуса, чеснока, гвоздики, полыни.В теплицах, парниках и хозяйственных постройках лак наносят на рамы, каркасы, плинтуса и пороги, то есть там, где передвигаются муравьи. Но не затрагивают ручки, защёлки и форточки, которых часто приходится касаться руками.